Frau in Reutlingen aus der Echaz gerettet

REUTLINGEN. Am heutigen Samstag ging bei der Polizei gegen 11.55 Uhr ein Anruf ein. Sie wurde informiert, dass sich in der Echaz, in der Reutlinger Innenstadt, eine Person befindet. Das teilte eine Polizeisprecherin dem GEA nach Anfrage mit. Zwei Jugendliche, denen die Person aufgefallen war, hätten die Rettungskette ausgelöst, berichtet sie. Feuerwehrkräfte rückten daraufhin an und retteten eine Frau, die nicht mehr ansprechbar war. Sie wurde sofort ins Krankenhaus gefahren. In welchem Zustand sie sich inzwischen befindet, ist derzeit noch unklar. (ifi)