Feuerwehreinsatz in Reutlinger Innenstadt: Kein Gasaustritt

REUTLINGEN. Nach dem Feuerwehreinsatz am Donnerstagmittag in der Reutlinger Innenstadt steht jetzt fest: In dem Haus in der Burgstraße ist kein Gas ausgetreten. Ein Sprecher der Berufsfeuerwehr sagte dem GEA: »Es bestand keine Gefahr. Unsere Einsatzkräfte haben festgestellt: Der Geruch stammte von Arbeiten an Kunststoffteilen im Hauseingang. Diese waren wohl erwärmt worden.« Das Gebäude befindet sich gegenüber dem Reutlinger Polizeipräsidium.

Eine Hausbewohnerin hatte den Geruch wahrgenommen und sicherheitshalber die Polizei alarmiert. Der Feuerwehreinsatz mit drei Fahrzeugen war gegen 13 Uhr bereits wieder beendet. (GEA)