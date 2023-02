Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN-HIRSCHAU. Am Baggersee in Hirschau ist am Donnerstagmittag, gegen 14 Uhr, aus noch unbekannter Ursache eine Grasfläche in Brand geraten. Das berichtet die Polizei Der betroffene Bereich zwischen Baggersee und Neckar konnte von der Feuerwehr rasch abgelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Nennenswerter Sachschaden war ebenso nicht entstanden. (pol)