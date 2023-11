Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Zu einem brennenden Pkw sind Feuerwehr und Polizei am Sonntagmittag zu einem Parkplatz an der Hechinger Straße in Bad Sebastiansweiler ausgerückt. Dort hatte gegen 13 Uhr ein VW Polo mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts Feuer gefangen. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften vor Ort waren, löschte das Auto. Verletzt wurde niemand. Der Polo musste anschließend abgeschleppt werden. (pol)