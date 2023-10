Feuer bricht in Küche in Kirchentellinsfurt aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHENTELLINSFURT. Ein geschätzter Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro ist am Sonntagabend bei einem kleineren Brand in der Küche eines Wohnhauses in der Straße Am Sonnenrain entstanden. Gegen 18.55 Uhr hatte ein Rauchmelder Alarm ausgelöst, worauf die Rettungs- und Einsatzkräfte zu dem Einfamilienhaus ausrückten. Vor Ort stellte sich heraus, dass vermutlich ein Elektrogerät kurzzeitig Feuer gefangen hatte. Ein Bewohner, der Rauch eingeatmet hatte, wurde vorsorglich im Krankenhaus untersucht. (pol)