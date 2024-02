Fassade eines Betzinger Hauses in Brand - Nachbar will mit Wasserschläuchen löschen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-BETZINGEN. Am Sonntagmorgen ist es in der Schickhardtstraße zu einem Fassadenbrand an einer Doppelhaushälfte gekommen. Gegen 05.45 Uhr rückte die Feuerwehr Reutlingen mit sechs Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften aus und brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Ein 59-Jähriger aus dem Nachbargebäude zog sich eigenen Angaben zufolge beim Versuch, den Brand mittels Wasserschläuchen zu löschen, eine Rauchgasvergiftung zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen (pol)