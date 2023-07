Falschfahrer auf der B28 bei Metzingen - Zeugen gesucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Pfullingen seit Sonntagvormittag gegen einen 90 Jahre alten Autofahrer. Ein Zeuge verständigte gegen 9.30 Uhr die Polizei, nachdem der Mann den ersten Erkenntnissen zufolge mit seinem Ford Fusion von der Auchtertstraße herkommend an der Abschleifung aus Richtung Bad Urach in entgegengesetzter Richtung auf die B28 aufgefahren war. Nach mehreren hundert Metern soll der Ford-Lenker seinen Wagen gewendet haben und auf dem Fahrstreifen ordnungsgemäß in Richtung Reutlingen weitergefahren sein.

Zu einem Zusammenstoß mit anderen Fahrzeugen war es nicht gekommen. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Beamten den gesuchten Wagen wenig später in Eningen unter Achalm stoppen. Zeugen oder Personen, die durch die Fahrt möglicherweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter 07121/9918-0 zu melden. (pol)