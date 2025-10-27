Falscher Chlorgasalarm: Gäste aus Tübinger Hallenbad evakuiert

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein Chlorgasalarm hat am Sonntag zum Großeinsatz der Rettungskräfte im Hallenbad am Berliner Ring in Tübingen geführt, berichtet die Polizei. Kurz vor 17 Uhr war der Alarm bei den Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei eingegangen, weil ein Chlorgassensor eine Überkonzentration gemessen und daher Alarm geschlagen hatte. Rund 70 Badegäste mussten teils in Badekleidung in der Folge von der Feuerwehr evakuiert und aufgrund der Witterung vorübergehend in einem entsprechenden mobilen Schutzraum untergebracht werden.

Die Feuerwehr, die mit 19 Fahrzeugen und rund 60 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte zum Glück schnell Entwarnung geben. Wie sich herausstellte war ein technischer Defekt an dem Chlorgassensor ursächlich für den Alarm. Zu einer erhöhten Konzentration oder gar einem Chlorgasaustritt war es zu keiner Zeit gekommen. Der Badebetrieb wurde für den restlichen Sonntag nicht mehr aufgenommen. Neben der Feuerwehr war der Rettungsdienst mit zahlreichen Fahrzeugen und rund 20 Einsatzkräften vor Ort. (pol)