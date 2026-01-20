Tübinger Kita-Lingua-Programm: Gegen Fachkräftemangel

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Die Unistadt im Herzen Baden-Württembergs geht gerne mal kreative Wege, um den alltäglichen Problemen Herr zu werden. So auch mit dem Kita-Lingua-Programm, das gegen den Fachkräftemangel in den Kitas und Krippen helfen soll. Die Idee: Menschen mit Migrationshintergrund, die bereits in der Region leben, mit spezialisierten Sprachkursen fit für die Ausbildung zum Erzieher oder sozialpädagogischen Assistenten zu machen. »Es geht uns nicht darum, Fachkräfte aus dem Ausland gezielt anzuwerben«, erklärt Dr. Volker Schmidt, der das Kooperationsprogramm zwischen Stadt und Uni leitet. Vielmehr sollen die Potenziale, die es hier bereits gebe, ausgeschöpft werden.

Dass das funktioniert, beweisen Nana Chkhaidze aus Georgien und Inci Beyza Yürekli aus der Türkei. Die Frauen haben beide das Programm erfolgreich durchlaufen - natürlich mit dem abschließenden verpflichtenden B2-Sprachnachweis - und arbeiten seit ihren Anpassungslehrgängen in den Kinderhäusern Aischbach und Ahornweg.

Vorerfahrung mitgebracht

Sowohl Chkhaidze als auch Yürekli bringen Vorerfahrungen im pädagogischen Bereich mit. Die 40-jährige Georgierin, die mit ihrem Mann in Rottenburg wohnt, war bereits in der ukrainischen Hauptstadt Kiew als Kindergarten-Assistentin und Sozialpädagogin tätig, was ihr hier in Deutschland anerkannt wurde - daher war nach dem Sprachkurs keine Ausbildung mehr nötig, lediglich ein Anpassungslehrgang.

Auch die 32-jährige Yürekli arbeitete in Istanbul bereits als pädagogische Betreuerin, ehe sie in Deutschland ein Praktikum in einer Kita und den Kita-Lingua-Kurs absolvierte. Nach ihrem Anpassungslehrgang ist die junge Frau seit Anfang des Jahres staatlich anerkannte Erzieherin. »Heute ist der zwölfte Tag meiner Arbeit«, erzählt Yürekli und lacht. Sie hatte im Mai 2024 an dem achtmonatigen Programm teilgenommen. Ihre Kollegin Nana Chkhaidze hatte beim »Pilotkurs« mitgemacht, dem ersten, den es gab. »Dieses Programm hat mir den Weg in den Beruf eröffnet«, sagt sie. Seit vergangenem September arbeitet sie nun im Kinderhaus Aischbach. »Ohne Kita Lingua hätte ich das sicher nicht geschafft.«

Aus der Notlage heraus geboren

Mittlerweile läuft der dritte Kurs, an dem gegenwärtig 22 Frauen aus elf Nationen teilnehmen. 21 Frauen haben das Programm bereits erfolgreich durchlaufen. Die Geschlechterverteilung ist eindeutig: »Im Moment nehmen zu hundert Prozent nur Frauen daran teil«, erklärt Dr. Christine Rubas, die das International Office der Uni Tübingen leitet. Die Initiatorin des Projekts kam im Austausch mit Professorinnen auf die Idee, so Fachkräfte zu generieren. »Die Ausgangslage war die Notlage bei den Akademikerinnen, die ihre Kinder nicht mehr in Einrichtungen unterbringen konnten«, sagt Rubas. Viele hätten ihre Kleinen mit in den Vorlesungssaal nehmen müssen - häufig auch thematisch nicht unbedingt ein kinderfreundlicher Ort.

Dass das Programm laufe, zeige der Andrang. »Die Nachfrage ist sehr groß, wir hatten zum dritten Kurs 48 Bewerbungen«, erläutert Schmidt. Die aktuell 22 Lernenden seien auf einen Vormittags- und einen Nachmittagskurs aufgeteilt, was durchaus pädagogische Gründe hat: »Zehn bis elf Teilnehmerinnen ist die ideale Lerngröße«, ergänzt der Akademiker. Sollte das Projekt ausgeweitet werden - im städtischen Haushalt sei ein »niedriger fünfstelliger Betrag« eingeplant - können sich die Verantwortlichen durchaus vorstellen, mehr Kurse anzubieten.

Zuzug durch Exzellenz-Initiative erwartet

Im Gegensatz zu den meisten Sprachkursen, die oft abends stattfänden, sei das Programm sozial verträglicher. Für die Lernenden selbst ist die Teilnahme kostenlos. Ein verstärkter Aufbau des Programms gelte vor allem mit Blick auf den personellen Zuwachs durch die ausgewiesenen Exzellenz-Cluster der Uni, durch die viele Forscher mit ihren Familien nach Tübingen kommen werden. »Wir erwarten einen wahnsinnigen Zuzug«, sagt Initiatorin Rubas.

Ob und wie die angehenden Erzieherinnen später arbeiten, sei - vor allem auch rechtlich - nicht zu steuern, betont Schmidt. Man könne die Menschen nicht zwingen, in Tübingen zu bleiben. Holger Chemnitz, Leiter des Fachbereichs Bildung, Betreuung, Jugend und Sport ergänzt: »Wenn sie allerdings in Tübingen bleiben, dann wäre schon viel gewonnen.« Erreichen könne man das aber nur durch eine attraktive Stadt und gute Arbeitsbedingungen. Am Ende sei es wichtig, dass die Bedarfe aller Eltern erfüllt werden können. (GEA)