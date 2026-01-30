Tübinger »Rasenmäher-Haushalt« mit knapper Mehrheit beschlossen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Die Stimmung war aufgeladen, die Redebeiträge emotional. Die Tübinger Stadträte hatten in den vergangenen Wochen in nichtöffentlichen interfraktionellen Gesprächen einen Konsens für den Haushalt gesucht. Daraus ist offenkundig nichts geworden. Die Mehrheitsverhältnisse waren mit 22 zu 18 Stimmen knapp. Mit den Stimmen der AL/Grünen, SPD, Klimaliste und einer Stimme aus der Fraktion wurde der Etat beschlossen. Dagegen votierten Tübinger Liste, CDU, FDP und Linke.

Nachdem schon im vergangenen Jahr an vielen Ecken gespart wurde, griff nun die Verwaltung zum »differenzierten Rasenmäher«, um einen genehmigungsfähigen Haushalt hinzubekommen. Insgesamt 22 Millionen Euro müssen alle drei Verwaltungsdezernate in diesem Jahr einsparen. Wie sie das tun, bleibt ihnen selbst überlassen. Diesem Vorgehen stimmte der Gemeinderat zu. Allerdings nicht uneingeschränkt. Die AL hatte einen kommunalen Notfallfonds über 1,5 Millionen Euro beantragt, um dem Gremium einen kleinen Spielraum zu erhalten. Die Klimaliste hatte sich dafür eingesetzt, dass 50.000 Euro für die Aufwertung des städtischen Grüns in den Etat aufgenommen werden und eine 50 Prozent bei der Stabstelle für Umwelt- und Klimaschutz erhalten bleibt. Außerdem soll eine neue Mikrofon- und Videoanlage für den Ratssaal angeschafft werden. Finanziert wird die Anlage aus dem eingeplanten Geld für eine Videoüberwachung am Hauptbahnhof. Dass es sich bei der neuen Anlage nicht um einen Luxuswunsch handelt, bewies die Sitzung am Donnerstag: Immer wieder fielen die Mikrofone aus. Auch Palmer gelang es aufgrund der Technik nur kurzfristig, das Wort zu ergreifen.

Eine breitere Mehrheit für den Sparhaushalt hätten sich wohl alle Fraktionen gewünscht. Letztendlich habe es aber an 500.000 Euro gescheitert, so die Version der AL-Gemeinderätin Swantje Uhde-Sailer. Drei harte Abende habe es gebraucht, um sich anzunähern. »Die Tübinger Liste, CDU und FDP haben einen großen Schritt gemacht, aber den letzten Schritt konnten sie nicht mitgehen.« Einen Notfallfonds über eine Million Euro hätten die bürgerlich-konservativen Fraktionen noch mitgetragen. Bei 1,5 Millionen Euro lehnten sie ab.

»Der Notfallfonds ist ein wärmendes Tuch in krisenhaften Zeiten«

Als »wärmendes Tuch in diesen krisenhaften Zeiten«, beschrieb Uhde-Sailer den Fonds. Für die SPD-Fraktion ist er, so Florian Zarnetta, »ein Kompromiss, mit dem wir leben können.« Seine Fraktion hatte ursprünglich dafür plädiert, nicht 22 Millionen, sondern 20 Millionen Euro einzusparen. Jetzt habe man der Stadt mit dem Notfallfonds Luft zum Atmen verschafft. Immerhin seien die Gespräche konstruktiv gewesen. »Alle haben sich bewegt.«

Diese Einschätzung teilten Tübinger Liste, CDU und FDP ganz und gar nicht. Ein politischer Härtetest sei das gewesen, sagte Thomas Unger (Tübinger Liste). »Es war keine Haushalts- sondern eine Machtdebatte.« Der SPD warf er ein »politisches Bäumchen-wechsel-dich-Spiel vor«. Der vorliegende Haushalt sei finanziell nicht ehrlich, sondern von »politischem Machthunger« geprägt. Für diesen markigen Beitrag gab es die ersten Standing Ovations von den Mitgliedern seiner Fraktion, der CDU und der FDP.

"Finanzielle Vernunft anstelle von Symbolpolitik""

Deutliche Worte auch von Julia Mayer (CDU): Die Grünen hätten eine breite Mehrheit für den Haushalt zugunsten einer Zitterpartie aufgegeben. Man habe sich für Ideologie anstelle für Inhalte entschieden. Die Entscheidung, mit der Klimaliste und der SPD eine Mehrheit zu suchen, sei »politisch bequem«. Auch dafür gab es aus dem bürgerlich-konservativen Lager Standing Ovations. Die dritten lautstarken Beifallsbekundungen bekam Anne Kreim (FDP). »Finanzielle Vernunft anstelle von Symbolpolitik« forderte sie. Die Liberalen hätten den Notfallfonds unterstützt, allerdings nur mit einem Sperrvermerk, so Kreim. Freiwillige Leistungen wie den ticketfreien Samstag und die Zuschüsse zum Deutschlandticket sollten überprüft werden. Die Pflichtaufgaben gerieten zunehmend unter Druck.

Ganz anders dagegen der Beitrag von Matthias Feurer (Klimaliste): Es sei hier nicht von einem Rasenmäher, sondern von einer Kettensäge die Rede, die am Baum des gesellschaftlichen Zusammenhalts den ein oder anderen Ast absägen werde. »Tübingen wird sich verändern«, ist sich Feurer sicher. Man müsse aufpassen, dass die Stadt aufgrund der Einsparungen nicht gespalten werden. Seine emotionale Rede endete mit dem Appell: »Wir dürfen eines nicht verlieren: unser Mitgefühl.«

»Stimmung gegen Schwache zu machen, scheint Konjunktur zu haben«

Gespalten war jetzt schon die Fraktion: Die beiden Mitglieder Stefan Klepp und Jürgen Eichenbrenner stimmten unterschiedlich ab. »Stimmung gegen Schwache zu machen, scheint Konjunktur zu haben«, sagte Klepp. Der Rasenmäher müsse entschärft werden. Ähnlich argumentiere die Linke: 22 Millionen Euro seien nicht tragbar, sagte Tom Besenfelder. Mit der Methode habe der Gemeinderat seine Gestaltungsmacht freiwillig aus der Hand gegeben. Die mangelnde Förderung werde in der Stadt wichtige Infrastruktur zerstören. Der Antrag der Linken, die Gewerbesteuer auf 435 Punkte zu erhöhen, fand keine Mehrheit im Gremium.

Der Tübinger Haushalt ist also beschlossene Sache. Wie mit dem Notfallfonds verfahren wird, wird sich zeigen. Die 1,5 Millionen Euro seien in Ordnung, sagte OB Palmer. Im Gegensatz zur AL will Palmer das Geld allerdings »am besten nicht anrühren«. Die Befürchtungen von Feurer, dass wichtige Äste am Baum der Stadtgesellschaft abgesägt werden, versuchte er zu beruhigen: »Ich bin ein in Baumkunde ausgebildeter Oberbürgermeister. Dem Baum wird nichts passieren.« (GEA)