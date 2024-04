Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Vermutlich durch unsachgemäßen Umgang mit einem Einweg-Grill ist ein Holzbalken im Grünbereich der Hohbuchschule in der Theodor-Heuss-Straße in Brand geraten. Dieser konnte durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen die bislang noch unbekannten Täter aufgenommen. (pol)