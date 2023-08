Fahrradfahrern kollidiert in Pfullingen mit Fußgänger und verletzt sich teils schwer

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Zwei Verletzte sind das Resultat eines Verkehrsunfalls zwischen einer 27-jährigen Fahrradfahrerin und einem 19-jährigen Fußgänger. Am Samstagabend, kurz vor 22 Uhr fuhr die E-Bike-Fahrerin ohne vorgeschriebene Beleuchtung auf dem Radweg von Lichtenstein-Unterhausen nach Pfullingen. Sie prallte gegen den 19-jährigen Geschädigten, welcher mit einem 17-jährigen Bekannten zusammen in gleicher Richtung lief. Der 19-Jährige stürzte durch den Aufprall mit der Fahrradfahrerin und verletzte sich leicht. Die Unfallverursacherin, welche keinen Schutzhelm trug, stürzte ebenfalls und zog sich schwere Kopfverletzungen und Prellungen zu. Sie musste in eine Klinik verbracht werden. Im Zuge der Unfallaufnahme durch Beamte des Polizeireviers Pfullingen ergaben sich Hinweise auf Drogenbeeinflussung bei der Fahrradfahrerin, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. (pol)