TÜBINGEN. Nach einem Sturz ist ein Radfahrer am Samstagmittag mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden. Der 33-Jährige war gegen 12.15 Uhr vom Bläsiberg in Richtung Bundesstraße 27 talwärts unterwegs, als er alleinbeteiligt zu Fall kam, sagt die Polizei. Der Schaden am Fahrrad dürfte sich auf etwa 200 Euro belaufen. (pol)