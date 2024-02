Fahrgäste in Bus verletzen sich bei Bremsmanöver in Tübingen

Fahrgäste stehen in einem Bus.

TÜBINGEN. Zwei Frauen sind bei einem Bremsmanöver eines Busfahrers am Mittwochabend zum Teil schwer verletzt worden. Eine 33-Jährige befuhr gegen 18.10 Uhr mit einem Toyota den Europaplatz von der Poststraße herkommend in Richtung Europastraße. Da die Frau laut Polizei wenden wollte, bremste sie ihren Wagen ab.

Ein hinterherfahrender, 49 Jahre alter Busfahrer musste aufgrund zu geringen Abstandes stark abbremsen, um eine Kollision zu verhindern. Bei dem Bremsmanöver stürzten zwei stehende Fahrgäste in dem Gelenkbus und verletzten sich hierbei. Eine 73-Jährige konnte nach einer ambulanten Behandlung am Abend die Klinik wieder verlassen. Eine 65 Jahre alte Frau zog sich schwere Verletzungen zu und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge war es nicht gekommen. (pol)