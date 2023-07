Fahrerin übersteht Überschlag mit Auto bei Sonnenbühl leicht verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL. Mit nach ersten Erkenntnissen leichten Verletzungen hat eine 29-Jährige einen Überschlag mit ihrem Pkw am Sonntagmorgen auf der L382 überstanden. Das berichtet die Polizei. Die Frau war kurz vor acht Uhr mit ihrem Nissan Juke auf der Landesstraße von Undingen kommend in Richtung Erpfingen unterwegs. Im Kurvenbereich kam sie nach links von der Fahrbahn ab. Im Straßengraben überschlug sich ihr Wagen und kam auf den Rädern auf der Straße wieder zum Stehen. Die 29-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihr Nissan, an dem Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. (pol)