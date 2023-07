Fahrerflucht in Pfullingen nach Unfall - Zeugen gesucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Das Polizeirevier Pfullingen sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht am Montagmittag in der Gönninger Straße. Kurz vor 14 Uhr war dort eine 52-jährige Frau mit einem Kleinkraftrad stadtauswärts unterwegs. Vor dem Ernst-Trumpp-Weg setzte sie den Blinker und fuhr zur Fahrbahnmitte, um nach links abzubiegen.

Eine noch unbekannte, nachfolgende BMW-Lenkerin überholte die 52-Jährige und scherte so dicht vor ihr wieder ein, dass die 52-Jährige die Kontrolle über das Zweirad verlor und stürzte. Die Unfallverursacherin setzte ihre Fahrt mit unverminderter Geschwindigkeit fort. Die Gestürzte musste anschließend vom Rettungsdienst zur Behandlung ihrer erlittenen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden am Kleinkraftrad beträgt schätzungsweise 1.000 Euro. Beim gesuchten BMW handelt es sich ersten Erkenntnissen zufolge um einen dunkelblauen Wagen in der Größe eines SUV mit Tübinger Zulassung und E-Kennzeichen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum BMW oder dessen Fahrerin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/9918-0 zu melden. (pol)