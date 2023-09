Fahrer weicht Tier aus und kracht in Pfullingen in parkendes Auto: 23.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Ein 52-jähriger Fahrzeuglenker befuhr am Freitagabend gegen 20.45 Uhr in Pfullingen die Kaiserstraße in Fahrtrichtung Schulstraße, berichtet die Polizei. Auf Höhe des Gebäudes Nr. 46 musste der Fahrer mit seinem Audi aufgrund eines querenden Tieres ausweichen. Beim Gegenlenken übersteuerte er sein Fahrzeug und prallte auf das Fahrzeugheck eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Daimler-Benz. Beide Insassen des Audis wurden durch die Auslösung der Airbags leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zu weiteren Untersuchungen in das Krankenhaus nach Reutlingen verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 23000 Euro.