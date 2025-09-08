Fahrer lässt sein Auto nach schwerem Unfall bei Bad Urach einfach stehen

Bitte aktivieren Sie Javascript

BADURACH/GRABENSTETTEN. Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Metzingen nach einem Unfall, der sich nach derzeitigem Kenntnisstand am Samstagabend ereignet hat. Demnach war zwischen 18.20 Uhr und 18.45 Uhr der Fahrer eines Seat Ibiza auf der Gemeindeverbindungsstraße von Grabenstetten kommend in Richtung Hengen unterwegs. Eingangs einer Linkskurve, kurz vor der Unterführung der B28, kam der Wagen aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Böschung.

Am Beginn der Unterführung blieb der nicht mehr fahrtaugliche und in Höhe von schätzungsweise 20.000 Euro beschädigte Seat, an dem die Airbags ausgelöst hatten, stehen. Der zunächst unbekannte Fahrer entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte am Folgetag der mutmaßliche Seat-Lenker angetroffen werden. Der 32-jährige Tatverdächtige wies mehrere Verletzungen auf und sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (pol)