Fahranfängerin prallt mit Auto gegen Wohnwagen in Metzingen

METZINGEN. Eine offensichtlich zu schnelle Fahrweise dürfte beim derzeitigen Ermittlungsstand die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am frühen Sonntagmorgen gegen 0.10 Uhr in der Friedrich-Henning-Straße ereignet hat. Eine 18-jährige Fahranfängerin kam mit ihrem VW Polo aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort stehenden Wohnwagen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wohnwagen wiederum gegen einen Autokran geschoben. Glücklicherweise blieben die 18-Jährige und ihre vier Mitfahrer unverletzt. Der Gesamtschaden an dem Verursacherfahrzeug, dem Wohnwagen und dem Kran wird auf etwa 8.000 Euro beziffert. (pol)