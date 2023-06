Fahranfänger schleudert bei Dettingen in Leitplanke

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der B28 musste die Bundesstraße zwischen Neuhausen und Dettingen für knappe zwei Stunden voll gesperrt werden. Ein 18-Jähriger war gegen 18.15 Uhr mit einem Skoda auf der B28 von Metzingen kommend in Richtung Bad Urach unterwegs. In einer Linkskurve kurz vor der Einmündung in Richtung Dettingen kam er mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dort gerieten die beiden rechten Räder auf die Leitplanke und das Auto kippe auf die linke Seite. Nach rund 100 Metern kam der Skoda zum Stillstand. Der 18-Jährige konnte sich selbständig befreien. Er wurde zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro. Der Skoda musste abgeschleppt werden. (pol)