Fachwerkhaus brennt in Gammertinger Innenstadt: hoher Schaden

GAMMERTINGEN. Beim Brand eines Fachwerkhauses in der Innenstadt von Gammertingen ist am heutigen Freitagvormittag ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden. Das berichtet die Polizei. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Gegen 9.15 Uhr waren die Einsatzkräfte in die August-Reiser-Straße zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand alarmiert worden, der sich vor Ort bestätigte. Die Feuerwehr bekämpfte mit einem Großaufgebot die Flammen, nach jetzigem Stand wurde niemand verletzt, nachdem sich der Bewohner des Objekts zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht zu Hause befand. Bislang wurden durch das Brandgeschehen keine weiteren Gebäude beschädigt.

Die Nachlöscharbeiten der Feuerwehr dauern aktuell (Stand 14 Uhr) weiter an. Es kann voraussichtlich bis in den Nachmittag zu Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich kommen. Der Grund für den Brandausbruch ist bis dato nicht bekannt, der Polizeiposten Gammertingen hat die Ermittlungen in der Sache übernommen. (pol)