Gymnasium Gammertingen: Programm mit Witz und Charme

GAMMERTINGEN. Ein mitreißendes Musikprogramm – und das vor vollem Haus. Das Kurskonzert am GymGam war ein voller Erfolg. Engagierte Schüler gestalteten zusammen mit ihren Musiklehrerinnen ein dreistündiges Programm, das an Vielfalt und Unterhaltungswert kaum zu überbieten war. Vom Publikum gab’s dafür verdient frenetischen Ap-plaus.

Den Abend eröffnete die Kursstufe 1 unter Leitung ihrer Musiklehrerin Annette Klaiss. Die hielt sich aber, genau wie ihre Kollegin Sarah Limberger, die für den zweiten Teil des Abends verantwortlich war, diskret im Hintergrund. Flora Garnier und Simon Staneker führten durchs Programm. Musik sei »mehr als nur Klang«, sie verbinde Menschen und könne Emotionen erwecken. Gesagt, getan.

Für jeden Geschmack war etwas dabei. Mal spielte das ganze Ensemble wie bei den Highlights aus dem Musicalfilm »The Greatest Showman«, mal intonierte ein Saxofon-Quintett, unterstützt vom Klavier, Katy Perrys »Firework«. Einer der Höhepunkte des ersten Teils war sicher Totos »Africa«, das gesungen und instrumental von Flügel und E-Gitarre begleitet wurde.

Zweiter Teil setzt noch einen drauf

Begeisterte schon die Kursstufe 1 das Publikum, so setzte die Kursstufe 2 nach der Pause noch eins drauf. Vielfältige Musikstile – es wurde sogar getanzt – gestalteten den zweiten Teil des Abends noch unterhaltsamer als den ersten. Ein Programm mit Witz und Charme, nicht zuletzt wegen der beiden Moderatorinnen Madeleine Kohler und Helen Riedinger. Das »Te deum« von Marc Antoine Charpentier wurde per Glockenspiel intoniert, am Ende waren Stücke der Schweizer Musikgruppe Fäaschtbänkler dran, die für super Stimmung sorgte. Bei »Humpa, Humpa« gab es ein kleines Schauspiel und viel Action, das musikalische »Dankeschön« brachte die Stimmung in der Aula zum Kochen.

Ein weiteres Schmankerl des Abends war der Auftritt der ehemaligen Gymnasiasten, allesamt erfahrene Vereinsmusiker, unter Leitung von Kilian Heissel. Auch sie meisterten ihre Sache mit Bravour. Am Ende war, so Moderator Simon Lorch, »jedes Musikgenre abgedeckt, außer einer böhmisch-mährischen Polka«. Das durfte natürlich nicht so bleiben. Zum Schluss waren alle Teilnehmer auf der Bühne und boten mit dem »4chord-Song« den krönenden Abschluss. (but)