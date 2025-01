Fünf Verletzte nach Unfallserie auf der B 27 bei Ofterdingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

OFTERDINGEN/MÖSSINGEN. Beträchtlicher Schaden, sowie zwei leicht- und drei schwerverletzte Menschen sind die Bilanz von drei Verkehrsunfällen, die sich am Mittwochvormittag auf der B 27 in Fahrtrichtung Tübingen, kurz vor Ofterdingen, ereignet haben.

Kurz nach neun Uhr wollte ein 46-jähriger Audi-Fahrer im stockenden Verkehr vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln und übersah hierbei den 18-jährigen Lenker eines weiteren Audi, der den rechten Fahrstreifen in dieselbe Richtung befuhr. An beiden Pkw entstand beim Zusammenstoß ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Sowohl der 46-Jährige, als auch der 18-jährige Audi-Fahrer, samt seiner gleichaltrigen Beifahrerin, blieben unverletzt.

Auffahrunfall im Rückstau

Etwa zwei Minuten später kam es im Rückstau zum Auffahrunfall zwischen einem VW Polo und einem Opel Crossland. Der 73-jährige Opelfahrer bremste seinen Pkw auf dem linken Fahrstreifen ab, was die 25-jährige Polofahrerin offenbar zu spät bemerkte und auf den Opel auffuhr. Durch die Kollision zog sich die 77-jährige Beifahrerin im Opel leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Schaden an diesen beiden Fahrzeugen wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Der VW Polo musste abgeschleppt werden, die Polo-Fahrerin wurde ebenfalls leicht verletzt.

Schwere Verletzungen

Beim dritten, unmittelbar folgenden Unfall, zogen sich die Beteiligten schwere Verletzungen zu. Ein 53-jähriger Lkw-Fahrer, der ebenfalls den linken Fahrstreifen benutzte, wollte ein Auffahren auf das vor ihm fahrende Fahrzeug vermeiden und steuerte deshalb seinen Mercedes Atego nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einer entgegenkommenden, in Richtung Balingen fahrenden 44-jährigen Ford-Lenkerin. Sowohl der Lkw-Fahrer, als auch die Ford-Fahrerin sowie die im C-Max sitzende siebenjährige Mitfahrerin zogen sich schwere Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst, der mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften vor Ort war, in umliegende Kliniken gebracht.

Rund 45.000 Euro Schaden

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Beim dritten Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 45.000 Euro. Die B27 war für die Dauer der Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn bis 10.30 Uhr voll gesperrt. Um zwölf Uhr konnte die einseitige Sperrung ebenfalls aufgehoben werden.