Fünfjährige in Betzingen von Transporter erfasst - Alkohol im Spiel

REUTLINGEN-BETZINGEN. Ein fünf Jahre altes Mädchen ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag in Betzingen verletzt worden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war ein 45-Jähriger mit einem Mercedes Vito kurz vor 13 Uhr auf der Mühlstraße von Wannweil herkommend unterwegs und wollte auf der Kreuzung mit der Hoffmannstraße offenbar wenden. Zeitgleich warteten an der Fußgängerfurt der Kreuzung zwei fünf und sechs Jahre alte Kinder mit ihren Fahrrädern an der für sie Rot zeigenden Ampel.

Noch während des Wendemanövers schaltete die Ampel auf Grün, worauf die Kinder losfuhren. Durch das Hupen anderer Verkehrsteilnehmer wurde der 45-Jährige auf die gefährliche Situation aufmerksam gemacht und hielt, wie die Kinder, zunächst an. Nachdem der vorausfahrende Sechsjährige den Transporter danach passiert hatte, fuhr der 45-Jährige ebenfalls wieder los und übersah hierbei die sich noch vor dem Fahrzeug befindliche Fünfjährige. Das Mädchen wurde in der Folge vom Vito erfasst. Es wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Da im Zuge der Unfallaufnahme ein Atemalkoholtest beim 45-Jährigen einen vorläufigen Wert von über 0,3 Promille ergeben hatte, wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Außerdem musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. (pol)