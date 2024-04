Bitte aktivieren Sie Javascript

NEHREN. Zum Brand eines Gartenhauses mussten am Ostermontag Feuerwehr und Polizei in die Johann-Conrad-Schneider-Straße in Nehren ausrücken. Wie die Polizei berichtete, war gegen 9 Uhr ein Föhn aufgrund eines vermutlich technischen Defekts in Brand geraten und hatte das Feuer ausgelöst. Der sofort verständigten Feuerwehr gelang es rasch, die Flammen zu löschen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. (pol)