Exhibitionisten in Metzingen und Tübingen: Entblößung vor Kindern und Frauen

METZINGEN/TÜBINGEN. Wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern ermittelt das Polizeirevier Metzingen gegen einen 52-Jährigen nach einem Vorfall, der sich am Sonntagnachmittag im Metzinger Freibad ereignet haben soll. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge soll sich der Mann auf der Liegewiese einen Liegeplatz in unmittelbarer Nähe von drei 13 Jahre alten Mädchen gesucht und sich in der Folge vor den Kindern entblößt haben. Als sich die Mädchen daraufhin einen anderen Platz suchten, soll auch der 52-Jährige den Platz gewechselt und sich offenkundig nach anderen Mädchen umgeschaut haben. Die Kinder verständigten daraufhin den Schwimmmeister, der unverzüglich die Polizei alarmierte, sodass der Mann noch im Freibad vorläufig festgenommen werden konnte. Wie sich bei den weiteren Ermittlungen herausstellte, soll er bereits zuvor gegenüber drei Mädchen im Alter von elf bis 12 Jahren in gleicher Weise aufgefallen sein. Er wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und sieht jetzt einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. Zudem wurde ihm von der Bäderverwaltung ein Hausverbot ausgesprochen. Auch in Tübingen hat sich Mann am Sonntagnachmittag am Hirschauer Baggersee zwei jungen Frauen gegenüber unsittlich gezeigt. Die beiden 18-Jährigen hielten sich gegen 17 Uhr im FKK-Bereich der Liegewiese auf, als sich der Unbekannte vor ihnen selbst befriedigte. Als die Frauen ihn ansprachen entfernte er sich, bevor die Polizei eintraf. Eine eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Der Mann wird als etwa 60 Jahre alt, zirka 170 cm groß und schlank mit Bauchansatz beschrieben. Er hat wenig graue Haare und sonnengebräunte Haut. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)