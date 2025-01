Exhibitionist in Reutlingen festgenommen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Weil er sich am Donnerstagvormittag vor mehreren Frauen in der Laupheimer Straße, in der Steinhäuser Straße und auf dem Fußweg zwischen dem Verkehrsübungsplatz und dem Sportplatz entblößt und onaniert haben soll, ermittelt der Polizeiposten Reutlingen-Nord gegen einen 37-Jährigen. Der Mann war zwischen 9.10 Uhr und 9.30 Uhr an den genannten Örtlichkeiten aufgefallen, weshalb die Polizei alarmiert wurde.

Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Verdächtige in der Steinhäuser Straße angetroffen und vorübergehend festgenommen werden. Der offenbar psychisch beeinträchtigte und verwirrte Mann wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen dem Arzt einer Fachklinik vorgeführt und dort aufgenommen. (pol)