Exhibitionist in Engstingen: Polizei sucht Zeugen

ENGSTINGEN. Am Montagmorgen, gegen 09.40 Uhr, ist es auf einem Verbindungsweg zwischen der B313/Käpflesweg und dem Meidelstetter Weg in Großengstingen zu einer Belästigung durch einen Exhibitionisten gekommen. Eine 59-jährige Spaziergängerin bemerkte zunächst einen roten Pkw Kombi, welcher langsam von der Bundesstraße herkommend in Richtung Meidelstetter Weg fuhr und in einer Wiese parkte. Kurz darauf sah sie den Fahrer, der sein Auto verlassen hatte und ihr zugewandt dabei war, sich selbst zu befriedigen.

Als die Frau schrie und ihm drohte, die Polizei zu rufen, stieg der Mann in sein Fahrzeug und fuhr in Richtung B313 davon. Der Mann wird als ca. 20-30 Jahre alt, mindestens 185 cm groß und sehr schlank beschrieben, teilt die Polizei mit. Er hatte schwarze, nach hinten gekämmte mittellange Haare und einen dunklen Teint.

Der Polizeiposten Alb hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07129/932660. (pol)