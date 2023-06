Exhibitionist belästigt mehrere Frauen in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In den frühen Sonntagmorgenstunden ist ein 40-jähriger Mann in der Reutlinger Innenstadt als Exhibitionist in Erscheinung getreten. Im Bereich des Fußgängerstegs von der Stadthalle über die Konrad-Adenauer-Straße entblößte er mehrere Male sein Geschlechtsteil gegenüber vier jungen Frauen im Alter von 16 bis 24 Jahren. Nachdem diese die Polizei verständigt hatten, konnte der Mann noch am Tatort von Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der Ermittlungen wurde der Täter wieder auf freien Fuß gesetzt. (pol)