Exhibitionist am Metzinger Stadtrand - Zeugen gesucht

METZINGEN. Ein Exhibitionist ist am Donnerstagabend am Stadtrand von Metzingen aufgetreten. Eine 32 Jahre alte Frau war kurz nach 19 Uhr im Bereich des Vereins der Hundefreunde zu Fuß unterwegs. Hierbei fuhr ein Mann auf seinem Motorroller an ihr vorbei und suchte auffällig den Blickkontakt mit der Frau. Kurze Zeit später bemerkte sie den Unbekannten in einem Gebüsch an der Böschung bei der Brücke der B312. Der Mann beobachtete sie und onanierte an seinem entblößten Geschlechtsteil.

Die 32-Jährige verständigte kurz darauf die Polizei. Eine anschließende Fahndung verlief negativ. Der Unbekannte ist etwa 18 bis 20 Jahre alt und schlank. Er hatte eine schwarze Jogginghose an und trug einen schwarzen Integralhelm mit hellem Muster. Unterwegs war der Mann mit einem schwarzen Motorroller. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07123/924-0 um sachdienliche Hinweise. (pol)