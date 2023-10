Erneuter Einbruch in Metzinger Schule: Beamer gestohlen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist in ein Gymnasium im Öschweg wiederholt Ziel von Einbrechern geworden, teilte die Polizei mit. Bei der aktuellen Tat wurde eine Fensterscheibe eingeworfen und ein Beamer entwendet. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Ein Tatzusammenhang mit dem Einbruch in der Nacht vom 13. auf den 14.10.23 wird vermutet, die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Spurensicherung wurde von Kriminaltechnikern übernommen. (pol)