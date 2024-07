Erneut schlägt ein Unbekannter in Reutlingen eine junge Frau - Zeugen gesucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine junge Frau ist am Dienstagnachmittag von einem Unbekannten geschlagen worden. Die 20-jährige Geschädigte hielt sich gegen 16.35 Uhr an der Bushaltestelle An der Kreuzeiche auf, als sie von dem Mann von hinten angegangen wurde, berichtet die Polizei. Der Täter verletzte die Frau durch mehrere Schläge, ehe er mit einem Fahrrad in Richtung Hohbuch flüchtete.

Der Gesuchte ist circa 18 Jahre alt und trug zur Tatzeit ein graues T-Shirt. Ob ein Zusammenhang mit mehreren ähnlichen Taten zum Nachteil junger Frauen in den vergangenen Tagen besteht, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (pol)