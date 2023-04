Erneut Einbruch in Bäckerei in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Bereits zum zweiten Mal in dieser Woche ist in Tübingen ein Einbrecher offenbar gezielt in eine Bäckerei eingestiegen und hat Bargeld mitgenommen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stiegt ein Unbekannter in eine Bäckereifiliale in der Tübinger Karlstraße ein. Zwischen 20.30 Uhr und sechs Uhr verschaffte sich der Einbrecher über eine Balkontüre gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchsuchte in der Folge die Büroräume. Dabei stieß er auf Bargeld, das er mitgehen ließ.

Erst in der Nacht auf Dienstag war ein Einbrecher in eine Bäckerei in der Hechinger Straße eingestiegen und hatte etwas Bargeld erbeutet. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol/GEA)