Erneut bringen dreiste Betrüger Reutlinger Seniorin mit Schockanruf um Geld und Schmuck

REUTLINGEN. Mit der Betrugsmasche des sogenannten Schockanrufs haben dreiste Kriminelle am Mittwoch eine Seniorin um Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von mehreren tausend Euro gebracht. Am Mittag meldeten sich die Täter telefonisch bei der Frau und gaben sich als Polizeibeamtin und Richter aus. Sie gaukelten der Reutlingerin vor, ihre Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und könne nur durch die Bezahlung einer Kaution aus dem Polizeigewahrsam entlassen werden.

Die in Sorge versetzte Seniorin schenkte den Anrufern Glauben und stellte an ihrer Wohnanschrift diversen Schmuck sowie Bargeld zur Abholung durch die vermeintliche Polizei bereit. Dies erfolgte wenig später durch einen unbekannten Komplizen der Anrufer. Im weiteren Verlauf flog der Betrug auf. Die Polizei warnt: Sollte jemand, egal für wen er sich ausgibt, am Telefon Geld oder Wertsachen von Ihnen fordern, legen Sie sofort auf! Sie werden betrogen! Weitere Tipps und Hinweise finden sie unter https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/ (pol)