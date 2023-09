Erneut Autoknacker in Sondelfingen unterwegs - Geld aus Pkw geklaut

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-SONDELFINGEN. Vermutlich ein und derselbe Pkw-Aufbrecher hat am Wochenende in Sondelfingen sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen Freitag, 23.15 Uhr, und Samstag, 15.30 Uhr, schlug ein Unbekannter an einem in der Straße Im Bleicherlen geparkten Auto ein Seitenfenster ein und entwendete aus dem Inneren eine Bauchtasche.

Am Sonntagmorgen, wohl gegen vier Uhr, geriet ein Wagen in der Roanner Straße ins Visier eines Kriminellen. Dieser beschädigte gleich zwei Fensterscheiben und ließ aus dem Pkw einen Geldbeutel samt Inhalt sowie Zigaretten mitgehen. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (pol)