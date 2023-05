Eningen: Kind auf Fahrrad bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind hat sich am Montagabend in Eningen ereignet, teilte die Polizei mit. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war ein zehn Jahre alter Radfahrer gegen 18 Uhr auf dem Kirschengärtlesweg unterwegs, wobei auf der Rahmenstange ein Achtjähriger saß. Offenbar fuhr der lenkende Junge ungebremst in die Bahnhofstraße ein. Dort kam es zur Kollision mit der rechten Seite eines vorbeifahrenden VW, der von einer Frau im Alter von 21 Jahren gelenkt wurde.

Während der Zehnjährige ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt blieb, musste der verletzte Sozius vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt insgesamt rund 1.000 Euro.