Eisglätte: Autofahrer kracht bei Würtingen gegen einen Baum

ST. JOHANN-WÜRTINGEN. Ein Autofahrer ist am Donnerstagabend mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Der 30-Jährige war mit seinem BMW gegen 18.50 Uhr auf der K 6711 von Ohnastetten in Richtung Würtingen unterwegs. Als er vor sich eine abgesicherte Unfallstelle erkannte, bremste er sein Fahrzeug ab, worauf dieses auf der eisglatten Fahrbahn in den rechten Grünstreifen geriet und in der Folge mit einem Baum zusammenstieß. Der 30-Jährige erlitt augenscheinlich leichte Verletzungen. Am BMW dürfte sich der Blechschaden auf schätzungsweise 15.000 Euro belaufen.

Vor dem Unfall des 30-Jährigen war auf der Kreisstraße ein Räumfahrzeug ebenfalls aufgrund der Eisglätte rückwärts leicht gegen einen nachfolgenden VW gerutscht. Verletzt wurde hierbei niemand. Auch der Schaden war mit etwa 1.000 Euro überschaubar geblieben. (pol)