Die Ortsvorsteher Siegfried Mutschler, Wolfgang Schiller und Michael Früh (vordere Reihe von links) hören auf. Außerdem verabschiedete Bürgermeister Florian Bauer (hinten links) die Gemeinderäte Ingrid Eißler-Bimek, Ulrich Lippmann, Timo Herrmann und Annette Aichele. Foto: Schrade Die Ortsvorsteher Siegfried Mutschler, Wolfgang Schiller und Michael Früh (vordere Reihe von links) hören auf. Außerdem verabschiedete Bürgermeister Florian Bauer (hinten links) die Gemeinderäte Ingrid Eißler-Bimek, Ulrich Lippmann, Timo Herrmann und Annette Aichele. Foto: Schrade

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.