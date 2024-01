Einsatz bei Fasnet in Trochtelfingen: Vier Polizisten verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Leicht verletzt worden sind vier Polizeibeamte im Rahmen eines Einsatzes am frühen Sonntagmorgen in Trochtelfingen. Gegen 02.45 Uhr kam es in der Marktstraße, wo im Vorfeld der Fasnet das sogenannte »Häsabstauben« gefeiert wurde, zunächst zu einem Handgemenge, nachdem ein 27-jähriger Mann gegen den Pulverturm urinierte und diesbezüglich von einem 22-jährigen Mann auf das Verhalten angesprochen wurde. In dieses Handgemenge mischte sich ein 36-jähriger Mann ein, woraufhin dieser von dem 27-Jährigen mittels Fußtritten verletzt wurde.

Beim Eintreffen der ersten Streifenbesatzung war die körperliche Auseinandersetzung zwar nicht mehr im Gange, allerdings herrschte vor Ort unter den zum Teil stark alkoholisierten Personen eine sehr aufgeheizte Stimmung. Der aufgebrachte 27-Jährige ließ sich nicht beruhigen und beleidigte unter anderem auch die eingesetzten Polizeibeamten. Im weiteren Verlauf sperrte er sich gegen polizeiliche Maßnahmen und verweigerte die Angabe seiner Personalien, weshalb er vorläufig festgenommen wurde.

Vor Ort solidarisierten sich mehrere Personen mit dem 27-Jährigen und begannen ebenfalls, die Beamten zu beleidigen. Erst nachdem weitere Streifen am Einsatzort eingetroffen waren, konnten die Identitäten dieser Personen, welche teilweise ebenfalls Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen leisteten, festgestellt werden.

Im weiteren Verlauf traf ein Familienmitglied des 27-Jährigen am Einsatzort ein und forderte vehement die Freilassung des Mannes. Der 56-Jährige ging anschließend auf die Beamten los und versuchte, den 27-Jährigen zu befreien, woraufhin der 56-Jährige vorläufig festgenommen wurde. Gegen diese Maßnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand.

Letztlich wurden mehrere Platzverweise ausgesprochen und durchgesetzt. Die eingesetzten Polizisten wurden auch hierbei mit nicht zitierfähigen Beleidigungen konfrontiert. Die durch die Widerstandshandlungen verletzten Polizeibeamten blieben dienstfähig. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs und versuchter Gefangenenbefreiung aufgenommen. (pol)