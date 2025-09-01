Eine Verletzte: Auto kommt in Betzingen von Fahrbahn ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

BETZINGEN. Mit ersten Erkenntnissen nach leichten Verletzungen musste eine Pkw-Lenkerin am Montagvormittag nach einem Verkehrsunfall in Betzingen in eine Klinik gebracht werden. Die 23-Jährige war gegen 10.45 Uhr mit ihrem Wagen auf der Hoffmannstraße bergabwärts in Richtung Mühlstraße unterwegs. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Polestar 2. Die Unfallverursacherin wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden.

Der Schaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Zur Reinigung der Fahrbahn waren Mitarbeiter der Technischen Betriebsdienste der Stadt Reutlingen vor Ort. (pol)