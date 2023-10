Eine Frau und ein Mädchen stürzen in Pfullingen von Motorrad

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Eine 43 Jahre alte Frau und ihre zwölfjährige Mitfahrerin sind am Sonntagnachmittag auf der L380 von einem Motorrad gestürzt. Die 43-Jährige war gegen 17.15 Uhr mit dem Bike von Eningen herkommend in Fahrtrichtung Würtingen unterwegs. Als sie dabei zum Überholen ansetzte und hierzu beschleunigte, verlor sie die Kontrolle über das Zweirad, das nach links von der Fahrbahn abkam. Sowohl die Lenkerin als auch ihre Mitfahrerin stürzten zu Boden. Beide zogen sich nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Angehörige kümmerten sich um den Abtransport. (pol)