Einbruchserie in der Tübinger Innenstadt beschäftigt Kripo

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Mehrere Gaststätten und Geschäfte sind in der Nacht zum Mittwoch Ziel mindestens eines Einbrechers gewesen, dessen Spur sich durch die Tübinger Innenstadt zog.

Bislang wurden neun Straftaten bekannt. Betroffen waren eine Gaststätte und ein Friseurbetrieb in der Ammergasse, ein Lokal in der Straße Am Stadtgraben, zwei Gaststätten und ein Lebensmittelgeschäft in der Lange Gasse, ein Friseur und eine Gaststätte in der Marktgasse sowie eine Metzgerei in der Kornhausstraße.

Jeweils durch Aufhebeln der Eingangstüren oder in einem Fall auch eines Fensters drang der Täter in die Objekte ein und durchsuchte diese nach Stehlenswertem.

Aufgefundenes Bargeld in jeweils unterschiedlicher Höhe nahm er mit. Vereinzelt ging er aber auch leer aus. In zwei Fällen blieb es beim Einbruchsversuch, weil sich zum Beispiel die Tür der ins Visier genommenen Gebäude nicht öffnen ließ.

Der Bezirksdienst des Polizeireviers Tübingen hat die Ermittlungen zu der Einbruchserie aufgenommen. Wer in der Nacht zum Mittwoch im fraglichen Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder sonstige Hinweise auf den oder die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 07071/972-1400 bei der Polizei zu melden. (pol)