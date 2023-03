Einbruch in Orschel-Hagener Schule - Frische Farbschmierereien festgestellt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der Zeit von Freitag 18 Uhr bis 22.18 Uhr sind Unbekannte in eine Schule in der Rommelsbacher Straße in Orschel-Hagen eingebrochen. Das berichtet die Polizei. Die Täter verschafften sich durch das Einschlagen einer Scheibe Zugang zu einem Werkraum. Da die Türe des Raums verschlossen war, gelangten die Täter nicht in weitere Räumlichkeiten der Schule. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnten an Wänden und Fenstern der Schule frische Farbschmierereien festgestellt und mehrere Spraydosen aufgefunden werden. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen die vom Polizeirevier Reutlingen übernommen wurden. Auch hier entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Kriminaltechniker sicherten die Spuren am Tatort. (pol)