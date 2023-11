Einbruch in Rohbau in Lichtenstein - Beute mehrere tausend Euro wert

Bitte aktivieren Sie Javascript

UNTERHAUSEN. Am vergangenen Wochenende ist ein Unbekannter in einen Rohbau in der Friedrich-List-Straße in Lichtenstein-Unterhausen eingebrochen. Zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 08.30 Uhr, verschaffte sich der Einbrecher über die Eingangstüre gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchsuchte dieses. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurden Arbeitsmaschinen, eine Lampe und ein Heizlüfter im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)