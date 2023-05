Einbruch in Reutlinger Handyladen am Albtorplatz - Zeugen gesucht

Am Tag nach dem Einbruch ins Handygeschäft am Reutlinger Albtorplatz ist die zerstörte Schaufensterscheibe mit einer Holzplatte notdürftig repariert.

REUTLINGEN. Mobiltelefone im Wert von mehreren tausend Euro haben laut Polizei Unbekannte erbeutet, die am späten Sonntagabend in ein Fachgeschäft am Albtorplatz eingebrochen sind. Gegen 23.45 Uhr war die Polizei alarmiert worden. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatten zwei Männer mittels eines herausgehobenen Schachtdeckels eine Schaufensterscheibe zerstört und waren so in den Verkaufsraum eingedrungen. Dort griffen sie sich mehrere Mobiltelefone aus den Auslagen und flüchteten in Richtung Jos-Weiß-Schule/Bundesstraße.

Zeuge nimmt Verfolgung der Täter auf

Ein Zeuge, der den Einbruch mitbekommen hatte, versuchte noch einen der Täter festzuhalten. Bei dem nachfolgenden Gerangel konnte sich dieser aber losreißen. Der Zeuge nahm sofort die Verfolgung auf, verlor den Kriminellen aber im Bereich der Bushaltestelle in der Straße Ledergraben aus den Augen.

Der Dieb wird als etwa 170 - 175 cm groß und von sportlich-dicker Figur beschrieben. Er soll hellhäutig, und unter anderem mit einer Jacke bekleidet gewesen sein. Zudem führte er einen Rucksack mit sich. Möglicherweise dürfte er bei dem Gerangel eine Verletzung im Gesicht davongetragen haben. Sein Komplize wird als dunkelhäutig beschrieben. Er war bekleidet mit einer schwarzen Hose und einer braunen Jacke, die wie eine alte Lederjacke mit Kapuze ausgesehen haben soll. Er war unmittelbar nach der Tat mit einem schwarzen E-Scooter geflüchtet.

Zusammenhang mit versuchtem Einbruch bei Juwelier?

Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Ergebnis. Ob der Einbruch im Zusammenhang mit dem Einbruch in ein Schuhgeschäft in der Wilhelmstraße am Samstagabend und dem versuchten Einbruch in einen Juwelier vom vergangenen Mittwochabend steht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Das Polizeirevier Reutlingen bittet unter der Telefonnummer 07121/942-3333 um Hinweise. (pol)