Einbruch in Reutlinger Fahrradgeschäft - Zeugen gesucht

REUTLINGEN. In ein Fahrradgeschäft in der Reutlinger Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Straße ist am frühen Freitagmorgen eingebrochen worden. Gegen 4.30 Uhr verschafften sich mehrere, bislang unbekannte Personen gewaltsam Zugang zu dem Laden und entwendeten in kurzer Zeit mehrere hochwertige Fahrräder. Bei der Fahndung nach den Tätern war unter anderem auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen mit der Unterstützung der Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Bereich des Industriegebiets Reutlingen-West verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen getätigt haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 zu melden. (GEA)