Einbruch in Reutlinger Brillengeschäft

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In ein Brillengeschäft in der Reutlinger Innenstadt ist am Freitagabend eingebrochen worden. Ein 31-Jähriger verschaffte sich gegen 22.15 Uhr Zutritt ins Gebäude in der Wilhelmstraße, indem er mittels eines Backsteins eine Fensterscheibe im hinteren Bereich des Geschäfts einschlug. Hierbei zog er sich blutende Schnittwunden an den Händen zu.

Im weiteren Verlauf durchsuchte der Einbrecher jedoch trotz seiner Verletzungen noch das Gebäude. Die Polizei wurde währenddessen über den Einbruch informiert, woraufhin mehrere Streifenbesatzungen vor Ort kamen. Diese konnten den Einbrecher in unmittelbarer Nähe des Brillengeschäfts antreffen und festnehmen. Im Rahmen einer Durchsuchung des 31-Jährigen konnte in der Folge zwar kein Diebesgut aber eine größere Menge illegaler Betäubungsmittel aufgefunden und beschlagnahmt werden. Aufgrund der durch das Einschlagen der Fensterscheibe erlittenen Verletzungen musste der 31-jährige Einbrecher im weiteren Verlauf in einer Klinik behandelt werden. Der entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Die Spurensicherung wurde durch Spezialisten der Kriminalpolizei übernommen. (pol)