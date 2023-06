Einbruch in mehrere Garagen in Walddorfhäslach und Sondelfingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wohl ein und derselbe Kriminelle hat in der Nacht zum Sonntag in Walddorfhäslach und Sondelfingen sein Unwesen getrieben. Wie bislang bekannt ist, machte sich der Täter an sechs Garagen zu schaffen. Allein in Walddorfhäslach gerieten fünf zum Teil unverschlossene Garagen in der Jusistraße, der Vogelsangstraße sowie der Achalmstraße ins Visier des Unbekannten. Er entwendete ersten Erkenntnissen zufolge eine Kettensäge sowie ein Mountainbike. Auch in der Jusistraße in Sondelfingen schlug der Täter zu. Er drang gewaltsam in eine dortige Garage ein und ließ ein Pedelec mitgehen. Der Polizeiposten in Pliezhausen ermittelt. (pol)