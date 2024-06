Einbruch in Großengstinger Schule: Geld aus Getränkekasse gestohlen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN. In eine Schule in der Churstraße in Großengstingen ist in der Nacht zum Mittwoch eingebrochen worden. Das berichtet die Polizei. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der Zeit von Dienstag, 18.30 Uhr, bis Mittwoch, kurz vor sieben Uhr, über eine Notausgangstür Zutritt zum Inneren des Gebäudes. In der Schule wurde eine weitere Tür aufgehebelt und das Mobiliar durchsucht. Ersten Erkenntnissen nach erbeutete der Einbrecher Geld aus einer Getränkekasse. Durch die brachiale Vorgehensweise richtete der Unbekannte einen Schaden in Höhe von zirka 5.000 Euro an. Der Polizeiposten Alb hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)