Einbruch in Gaststätte von Reutlinger Schrebergartensiedlung

REUTLINGEN. In eine Gaststätte in einer Schrebergartensiedlung in der Sickenhäuser Straße ist ein Unbekannter am frühen Montagmorgen eingebrochen. Zwischen ein Uhr und neun Uhr verschaffte sich ein Krimineller auf noch ungeklärte Art und Weise Zutritt zu der Gaststätte. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge stieß er auf seiner Suche nach Stehlenswertem auf Bargeld und einen PC-Drucker. Mit seiner Beute suchte der Einbrecher nachfolgend unerkannt das Weite.

Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Besitzer von Gartenhäusern in dieser Siedlung ihre Lauben zu überprüfen und Schäden oder Einbrüche ggf. dem Polizeiposten unter der Telefonnummer 07121/9394-0 zu melden. (pol)